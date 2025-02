C’è grande attesa per l’inizio del Festival. Le prove del lunedì all’Ariston hanno cristallizzato l’ordine definitivo con cui saliranno sul palco gli artisti in gara nella prima serata della settantacinquesima edizione di Sanremo: apre Gaia, chiudono i The Kolors.

La serata inizierà con Noa e Mira Awad: le cantanti israeliana e palestinese si esibiranno sulle note di Imagine, lanciando così il loro messaggio di pace. Ma ci sarà anche un omaggio a Ezio Bosso sulle note di Following a Bird, che il maestro portò all'Ariston nel 2016, rivisitato dall'orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli.

E ancora: i co-conduttori accanto a Carlo Conti saranno, per questa prima sera, Gerry Scotti e Antonella Clerici. Mentre durante la serata ci sarà anche Jovanotti con le sue cento batterie. Sul palco di piazza Colombo c'è invece Raf.

In conferenza stampa Conti ha annunciato l’ordine definitivo, leggermente rivisto rispetto alle prove: con l’occasione, il conduttore tornando sulla questione dell’antifascismo sollevata il lunedì ha spiegato che «tutti dobbiamo essere fortemente antifascisti».

L’ordine

Le novità di quest’anno

Gli artisti in gara sono 29, dopo il ritiro di Emis Killa, indagato per associazione per delinquere nell’inchiesta sugli ultras delle curve di Milan e Inter. Ci saranno quindi 29 canzoni inedite, mentre la quarta serata sarà come sempre dedicata ai duetti con ospite e quindi alle cover: quest’anno, però, non sarà rilevante ai fini della classifica finale.

Altra novità: nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui cinque finalisti, i voti non ripartiranno da zero, ma andranno ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa la serata cover). Durante la 75esima edizione vengono consegnati i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Tornano infine le “Nuove proposte”: quattro artisti si esibiranno in una gara separata, durante la seconda serata del Festival durante la quale verranno scelti i due brani finalisti. La finale delle Nuove proposte sarà durante la terza serata, mercoledì 13 febbraio.

© Riproduzione riservata