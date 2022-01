Nata a Roma il 14 novembre 1962, aveva 59 anni. È stata giornalista per la carta stampata e per la televisione

Le notizie di oggi, 10 gennaio: la morte a Roma della giornalista Silvia Tortora, la maxi operazione anti ‘ndrangheta nel nord Italia e le ultime notizie sul caso Djokovic. E ancora: le previsioni di Gimbe sui contagi, l’insediamento del quarto governo Rutte in Olanda e i morti nell’incendio di New York.

Olanda, Rutte giura da premier per la quarta volta

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Il premier olandese Mark Rutte ha giurato per la quarta volta come primo ministro. Il nuovo gabinetto ha prestato giuramento nelle mani di re Guglielmo Alessandro, e si è insediato durante una cerimonia che si è svolta nel contesto delle restrizioni dovute all’ondata di coronavirus che imperversa anche nel paese.

L'iter della formazione della coalizione era cominciato dopo le elezioni generali del 17 marzo del 2020, e si è protratto con tempi molto lunghi. Rutte guiderà un governo che conta 150 seggi nella camera bassa ed è in minoranza in quella alta. La coalizione è composta dal Partito popolare per la libertà e la democrazia, cioè la formazione conservatrice del premier; dal partito centrista e filoeuropeo D66; dal partito di centrodestra Appello cristiano democratico; e dal partito centrista Unione cristiana.

È morta Silvia Tortora

È morta questa notte a Roma la giornalista per tv e carta stampata Silvia Tortora. Nata a Roma il 14 novembre 1962, aveva 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, ha lavorato con Giovanni Minoli a Mixer e poi a La storia siamo noi.

Ha collaborato con il settimanale Epoca, e pubblicato diversi libri, tra cui Cara Silvia (nel 2002), che raccoglie le lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere. A partire da giugno 2009 ha condotto Big, insieme ad Annalisa Bruchi, un programma in onda su Raitre in otto puntate.

Esplosione Ravanusa, la procura dispone il dissequestro dell’area

La procura ha disposto il dissequestro dell'area del quadrilatero interessato alla esplosione di via Trilussa a Ravanusa, provincia di Agrigento, perché «non più necessario ai disposti rilievi ed accertamenti tecnici». Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha chiarito che il provvedimento, adottato in tempi brevi rispetto all'evento, si è reso opportuno anche «al fine di alleviare i disagi della popolazione e favorirne la ripresa economica e sociale».

Durante i rilievi, i consulenti tecnici del pubblico ministero «hanno prelevato materiale e segmenti della tubazione» della rete di distribuzione del gas – ha fatto sapere la procura – «con particolare attenzione al tratto di tubazione di circa quattro metri interessato alla lesione e al raccordo rilevati». I materiali prelevati sono stati trasportati presso i laboratori dove saranno sottoposti a verifiche, anche con l'ausilio di sofisticate apparecchiature capaci di effettuare simulazioni tridimensionali.

Pavia, maxi operazione anti ‘ndrangheta nel nord Italia

La Guardia di finanza ha eseguito questa mattina 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, alcuni dei quali sarebbero vicini a storiche famiglie ‘ndranghetiste originarie di Platì, che si sarebbero poi radicate nel nord Italia – nello specifico, nei territori a cavallo tra le province di Pavia, Milano e Monza Brianza, e nel torinese.

Le ipotesi di reato degli investigatori vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione e porto d’armi da sparo, fino a episodi di estorsione perpetrati in Lombardia con l’aggravante del metodo mafioso.

L’inchiesta, iniziata nella primavera del 2019, ha seguito per anni alcuni soggetti originari del Reggino, ma da tempo stanziati nei territori compresi tra le province di Pavia e Milano. Lì gli uomini avrebbero commesso i reati contestati, seguendo condotte tipicamente mafiose, come estorsioni e intimidazioni verso chi non pagava i debiti di droga che contraeva con gli stessi soggetti.

Secondo gli inquirenti, i soggetti rifornivano di cocaina e marijuana le piazze di spaccio di Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana. Il clan avrebbe avuto anche disponibilità di mitragliatori Kalashnikov, riforniti da un’altra cellula calabrese collegata, e secondo gli inquirenti aveva costruito società di servizi ed imprese edili – di fatto inattivi – per occultare i proventi illeciti tramite l’emissione di fattura false.

Gimbe: 3 milioni di positivi a questo ritmo dalla prossima settimana

(AP Photo/David Cliff)

«Con 2 milioni di positivi e con questo ritmo di crescita, lunedì prossimo rischiamo di avere 3 milioni di positivi», ha detto Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe.

«La previsione dei 2 milioni di positivi purtroppo l’abbiamo azzeccata – ha detto Cartabellotta -. È evidente che la situazione inizia a pesare sugli ospedali, con quasi 16mila pazienti in area medica a quasi 1600 in terapia intensiva. Abbiamo quasi l’1 per cento di persone che vanno in area medica e l’1 per mille va in terapia intensiva. Se arriveremo a 3 milioni di positivi, i numeri dei ricoverati desteranno qualche preoccupazione in più».

«Ad oggi, volendo fare un minimo di proiezione, lunedì prossimo potremmo avere circa 24mila pazienti ricoverati in area medica, e circa 1900 pazienti in terapia intensiva», ha aggiunto.

«Questo ovviamente porterebbe i tassi di occupazione al 38 per cento e al 20 per cento, questo significa che gli ospedali iniziano ad essere in sofferenza, e i problemi di sovraccarico non riguardano solo i pazienti Covid: ogni paziente Covid che entra in ospedale fa sì che un paziente in meno di un’altra patologia venga assistito».

New York, 19 morti in un incendio al Bronx

Firefighters work outside an apartment building after a fire in the Bronx, Sunday, Jan. 9, 2022, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

È di 19 morti, tra cui 9 bambini, e 44 feriti, il bilancio dell’incendio in un edificio di 19 piani scoppiato domenica sera nel Bronx, a New York. Dei feriti, 13 sarebbero in gravi condizioni.

Sono ancora in corso le indagini per appurare le cause del rogo, ma secondo i vigili del fuoco potrebbe essere partito da una stufa elettrica in una delle camere da letto tra il secondo e il terzo piano. Il capo dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, ha raccontato di aver trovato vittime a ogni piano, molte in arresto cardiaco e respiratorio, secondo lui impossibilitate a scappare a causa del volume di fumo.

Alcuni residenti hanno affermato di aver inizialmente ignorato gli allarmi antincendio, vista la frequenza con cui suonano di solito, anche in assenza di incendio. L’edificio, abitato in gran parte da migranti e afroamericani, era sprovvisto di scala antincendio, e secondo i vigili non è certo che ci fosse un allarme antincendio in ogni appartamento.

Per molti osservatori l’incendio è il più grave avvenuto a New York dal 1990, quando 87 persone morirono nel rogo che si sviluppò in un nightclub, sempre nel Bronx.

Djokovic di nuovo fermato, il ministro smentisce

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Non è ancora finita la vicenda di Novak Djokovic in Australia. Il tennista serbo sarebbe infatti stato di nuovo fermato dalle autorità australiane, e rischierebbe ancora di essere espulso. Lo riferisce il Daily Telegraph, secondo cui la notizia è stata confermata anche dal padre di Djokovic. L'ufficio del ministro dell'Interno, Karen Andrews, ha però smentito che Djokovic sia stato arrestato.

Questa mattina Djokovic ha vinto la causa contro il governo australiano, ottenendo la revoca dell’annullamento del visto, definito irragionevole dal giudice, che ne aveva ordinato l’immediato rilascio. Ma secondo i media locali il ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per decidere se annullare il visto, e sembra quindi che non deciderà entro oggi.

© Riproduzione riservata