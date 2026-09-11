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11 settembre, le Torri gemelle evocate con i due fasci di luce verticali

Gli Stati Uniti si fermano per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, che provocarono quasi 3.000 vittime e segnarono profondamente la storia americana e internazionale. Cerimonie si svolgono a New York, al Pentagono e a Shanksville, in Pennsylvania, alla presenza di familiari delle vittime, sopravvissuti, soccorritori e autorità.

A Ground Zero, nel Memorial dell’11 settembre, i familiari leggono i nomi delle persone uccise, mentre sette momenti di silenzio ricordano l’impatto degli aerei, il crollo delle Torri Gemelle, l’attacco al Pentagono e lo schianto del volo United 93.

Un momento è dedicato anche a quanti sono morti negli anni successivi per malattie legate all’esposizione alle sostanze tossiche sprigionate dalle macerie. In serata Manhattan sarà illuminata dal “Tribute in Light”, i due fasci di luce proiettati verso