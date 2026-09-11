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Il Senato ricorda Bonino, La Russa: «Vita contraddistinta dalla coerenza»

Alle 11 in Senato è stato osservato un minuto di silenzio, poi un lungo applauso, per ricorda la storica leader dei Radicali Emma Bonino, morta l'11 settembre all'età di 78 anni. "Tutto il Parlamento era legato" a Bonino, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ricorda come lei quel Parlamento lo abbia "percorso in tutte le direzioni". "Già vicepresidente del Senato, ministra degli Esteri nel governo Letta, ministra per il Commercio internazionale nel governo Prodi II, deputata, senatrice e Commissaria europea", ha precisato La Russa, ricordando "le numerose battaglie portate avanti con forza e tenacia e che hanno segnato sempre il suo lungo impegno pubblico". Un'azione politica, quella di Bonino, che il presidente del Senato ha definito lineare e coerente.

«La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Parlamentare, leader di partito, Ministra delle Politiche europee e poi degli Esteri, Commissaria europea, Emma Bonino è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia: il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale penale internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica. Negli ultimi anni la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea: testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno. Ai familiari e a quanti le sono stati vicini rivolgo un intenso pensiero di vicinanza e solidarietà», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social: «Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio».

Bonino «ha incarnato tutte le qualità che dovrebbero caratterizzare chi è impegnato in politica: rigore, serietà, competenza, determinazione, coraggio, passione», ha scritto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel suo saluto alla leader radicale, che si è spesa per tutta la vita, «senza sosta e senza risparmio per l’affermazione e la difesa dei diritti delle persone e dei popoli».

Una «gigante delle istituzioni parlamentari», ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha insegnato la democrazia «al peggior governo della storia della Repubblica», ha scritto sui social il senatore Pd Filippo Sensi.

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