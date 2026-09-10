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Bonino, Magi: "Ci ha insegnato a lottare, continueremo a farlo per lei"

Dolore e commozione questa mattina a Roma, davanti alla casa di cura Nostra Signora della Mercede, dove è morta Emma Bonino dopo il trasferimento dall’ospedale Santo Spirito. La comunità radicale si è riunita in via Tagliamento per ricordare la storica leader, protagonista per decenni delle battaglie per i diritti civili e le libertà. Nella stessa clinica, dieci anni fa, era morto Marco Pannella, compagno di tante campagne politiche di Bonino.

Tra i presenti Benedetto Della Vedova, il segretario di +Europa Riccardo Magi e il presidente dei Radicali italiani Matteo Hallissey. “Un dolore immenso, lascia un vuoto straordinario”, ha detto Magi, trattenendo le lacrime, assicurando che la battaglia politica proseguirà nel segno del suo insegnamento. Magi ha inoltre ringraziato la premier Giorgia Meloni per la decisione di concedere i funerali di Stato, sottolineando il ruolo di Bonino come donna delle istituzioni e, insieme, protagonista di lotte capaci di costruire maggioranze oltre gli schieramenti politici.