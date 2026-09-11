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Presa Diretta, Electrolux taglia produzione e occupazione in Italia

"Maggio 2026, il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux annuncia il dimezzamento della produzione in Italia e circa 1700 esuberi. I tagli colpiscono cinque regioni e fanno temere l'uscita totale di Electrolux dall'Italia. Davanti al Ministero delle Imprese del Made in Italy si trovano operai, sindacati, sindaci e rappresentanti delle regioni”, così inizia il servizio su Electrolux di Presa Diretta che punta i riflettori sull’azienda che taglia produzione e occupazione in Italia: territori, lavoratori e istituzioni temono una nuova grande delocalizzazione industriale.

Domenica 13 settembre alle 20.30 su Rai 3, tornano le inchieste di “PresaDiretta”, il programma di Riccardo Iacona, con la prima puntata della nuova stagione, “Governati dal fossile”. Ospite in diretta, per confrontarsi sui temi della puntata, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Nella prima parte della serata, PresaDiretta Open mostra gli effetti devastanti dei cicloni che hanno colpito la Calabria nel 2026 e racconta il prezzo della mancata prevenzione: alluvioni, frane e mareggiate sempre più violente, opere pubbliche spazzate via dopo pochi mesi, centinaia di milioni di euro stanziati ma mai trasformati in cantieri. 

A seguire, “Governati dal fossile”. A quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia resta dipendente dal gas: ha solo cambiato fornitori. E il conto lo pagano imprese e famiglie, con le bollette più care d’Europa. Un viaggio nel delta del Po, dove è in funzione il principale rigassificatore italiano, al quale è venuto meno il gas dal Qatar, mentre sono state riattivate vecchie concessioni per l’estrazione di gas nazionale.

“Governati dal fossile” è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis, a cura di Raffaele Marco Della Monica, con Chiara Avesani, Marianna De Marzi, Irene Fornari, Alessandro Macina, Teresa Paoli, Paola Vecchia, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Fabrizio Lazzaretti e Massimiliano Torchia. Coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.

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