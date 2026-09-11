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Campi Flegrei, la protesta degli sfollati del terremoto

Due delegazioni di disoccupati napoletani e dei cittadini dei Campi flegrei hanno affidato al prefetto di Napoli, Michele di Bari, due distinti documenti indirizzati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dalla tarda mattinata di oggi è a Napoli per assistere a Italia-Svezia di volley, in piazza del Plebiscito.

Nel primo documento i disoccupati chiedono celerità nelle procedure per la formazione e l'avvio al lavoro; nel secondo i cittadini del Campi flegrei hanno riferito della situazione di disagio che si registra a seguito della scossa del 31 luglio scorso, che ha causato il danneggiamento di diversi edifici soprattutto nella città di Pozzuoli.

Intanto, la Regione Campania ha stanziato 750mila euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato, a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza bradisismica dei Campi Flegrei. Si tratta di una nuova misura straordinaria del fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa.