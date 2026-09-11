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11 settembre, Trump: "Non dimenticheremo mai. È per questo che combattiamo oggi"

Donald Trump ha scelto il Pentagono per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. Accompagnato dalla first lady Melania, il presidente ha ascoltato la lettura dei nomi delle 184 vittime dell’attacco al quartier generale della Difesa, scandita dal rintocco di una campana.

Nel suo intervento Trump ha collegato il ricordo dell’11 settembre alla guerra in corso contro l’Iran, definito “lo sponsor numero uno del terrorismo”, e ha ribadito che Teheran “non avrà mai l’arma nucleare”. A New York, alla cerimonia di Ground Zero, era presente il vicepresidente JD Vance insieme agli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden.

Durante la commemorazione Terry Strada, vedova di una vittima e presidente di 9/11 Families United, ha rivolto un appello a Trump perché faccia luce sul presunto ruolo dell’Arabia Saudita negli attacchi, chiedendo che Riad “smetta di mentire” e collabori per ottenere giustizia. Una cerimonia si è svolta anche a Shanksville.