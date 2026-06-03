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Argentina, migliaia in marcia a Buenos Aires contro la violenza sulle donne

Migliaia di donne e non solo hanno gremito mercoledì a Buenos Aires la piazza del Congresso in occasione dell'undicesimo anniversario dalla prima manifestazione del movimento di lotta alla violenza #Niunamenos (Non una di meno). La manifestazione si è svolta nel contesto di una forte commozione sociale per l'ultimo caso di femminicidio registrato nel paese al centro delle cronache dei media già da alcuni giorni, quello di una ragazza di 14 anni violentata e uccisa nella città di Cordoba presumibilmente da un uomo già condannato per un sequestro e un tentativo di violenza.

Ma i marciapiedi della piazza antistante al Parlamento erano stati tappezzati anche con le foto delle decine di vittime di femminicidi degli ultimi anni, 200 dei quali si sono registrati solo nel 2025. "Ci vogliamo vive e libere", recitava lo striscione principale appeso alla cancellata, un reclamo che è stato rivolto principalmente al governo, accusato dal movimento di aver definanziato le politiche di genere e di relativizzare la figura penale del femminicidio.

In questo contesto il movimento femminista chiede che venga dichiarata l'emergenza nazionale e l'attivazione di politiche mirate a contrastare la violenza di genere. Alla manifestazione hanno aderito anche i principali sindacati, il partito peronista, il partito radicale, i partiti di sinistra e le organizzazioni studentesche.

 

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