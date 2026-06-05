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Pollica regina delle spiagge 2026, Molveno fra le località lacustri

Acque limpide, qualità ambientale e turismo sostenibile: Pollica, in provincia di Salerno, è la spiaggia regina dell’estate 2026. La località guida la classifica delle 30 mete, 20 marine e 10 lacustri, premiate con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano nella nuova guida "Il Mare più bello", presentata a Venezia durante la Venice Climate Week 2026 e nella giornata mondiale dell’Ambiente. Sul podio anche Baunei, in provincia di Nuoro, salita al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, terza.

La Sardegna è la regione con più località marine premiate, sei, seguita da Puglia e Toscana. Tra i laghi domina Molveno, in Trentino-Alto Adige, mentre nel centro Italia si conferma il lago di Scanno, in Abruzzo. Nella top ten del mare figurano anche Domus De Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Cabras e Castiglione della Pescaia.

La guida valorizza le realtà capaci di coniugare tutela del territorio, gestione sostenibile e adattamento alla crisi climatica. Novità 2026 è la rubrica "Una Vacanza a Cinque Vele", con venti itinerari nell’entroterra per escursioni più fresche. Restano centrali la tutela della biodiversità e della tartaruga Caretta Caretta: i "Comuni amici delle tartarughe marine" salgono a 124. "La crisi climatica - dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Servono politiche efficaci e un lavoro di squadra".