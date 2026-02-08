Video

Fatti

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi finisce in scontri

Il lungo sabato del corteo milanese contro le Olimpiadi Invernali di Milano -Cortina è partito con il funerale inscenato di un bosco di una quarantina di larici in cartone. E si è chiuso con uno scontro con la polizia all’altezza del raccordo per l’autostrada del Sole, dopo che un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d’artificio verso il cordone degli agenti antisommossa.

Le forze dell’ordine hanno risposto con un idrante e lancio di lacrimogeni. Almeno cinque persone sono state fermate.