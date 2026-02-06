Video

Fatti

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Il corpo senza vita di Zoe Trinchero, di soli 17 anni è stato ritrovato in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza si era allontanata da sola dopo aver cenato con alcuni amici che, non avendo più sue notizie, hanno iniziato a cercarla. Sul corpo sono state riscontrate abrasioni e lividi, ma non segni evidenti di annegamento, un elemento che farebbe ipotizzare che la morte sia avvenuta prima dell’ingresso nel corso d’acqua. Un fascicolo è stato aperto per omicidio.