Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

L'apertura di Milano Cortina non poteva non essere show: e allora ecco che c'è un Sergio Mattarella 'attore' per una serata magica che riporta ufficialmente in Italia le Olimpiadi 20 anni dopo quelle di Torino. Il capo dello stato è arrivato a San Siro sul tram giallo, uno dei simboli di Milano. Dopo un tragitto come semplice cittadino, tra compagni di viaggio comuni, orchestrali della Scala e atleti con gli sci. E con un conducente d'eccezione, in tenuta da tramviere: Valentino Rossi.

E prima che Mattarella, dalla finzione alla realtà si vada a sedere in tribuna autorità con la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con lo stadio che diventa tricolore per l'omaggio alla bandiera italiana e a seguire quello a Giorgio Armani, le prime scene della cerimonia sono un tributo alla bellezza (di Antonio Canova) e all'Armonia, filo conduttore dello spettacolo.

