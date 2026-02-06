Video
Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

L'apertura di Milano Cortina non poteva non essere show: e allora ecco che c'è un Sergio Mattarella 'attore' per una serata magica che riporta ufficialmente in Italia le Olimpiadi 20 anni dopo quelle di Torino. Il capo dello stato è arrivato a San Siro sul tram giallo, uno dei simboli di Milano. Dopo un tragitto come semplice cittadino, tra compagni di viaggio comuni, orchestrali della Scala e atleti con gli sci. E con un conducente d'eccezione, in tenuta da tramviere: Valentino Rossi.
E prima che Mattarella, dalla finzione alla realtà si vada a sedere in tribuna autorità con la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con lo stadio che diventa tricolore per l'omaggio alla bandiera italiana e a seguire quello a Giorgio Armani, le prime scene della cerimonia sono un tributo alla bellezza (di Antonio Canova) e all'Armonia, filo conduttore dello spettacolo.

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

 
 

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

 
 

Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

Milano Cortina, Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti"

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Ragazza uccisa a Napoli, Gratteri: «Rioni degradati? Spesso si uccide per futili motivi»

Alberto Trentini a Che tempo che fa: "Mi hanno sottoposto alla macchina della verità"

Frana a Niscemi, Protezione civile: "Sono fenomeni che si ripetono dal 1700"

Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

Niscemi, Meloni: "Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione"

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia costiera

 
 