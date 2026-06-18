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"Shrek 5", arriva il teaser (tra le polemiche)

Il nuovo film del franchise di Shrek, prodotto da DreamWorks Animation, è in arrivo. I protagonisti Shrek, Fiona e Ciuchino tornano sul grande schermo per il quinto capitolo delle loro avventure: l'uscita è prevista per giugno del 2027. Sempre con le voci di Mike Myers, Cameron Diaz ed Eddie Murphy. L'ultimo capitolo della saga, Shrek Forever After, era uscito nel 2010. I fan però anche dopo questa lunga attesa non sembrano essere troppo contenti della nuova uscita: sui social infatti da giorni si inseguono polemiche per lo stile dell'animazione di Shrek 5, considerato troppo diverso, più colorato e più disneyano rispetto a quello dei primi film del franchise. Una scelta non apprezzata da tutti. 

Della trama ancora non si sa molto, ma il teaser sembra indicare che la famiglia di Shrek partirà con Ciuchino per una nuova avventura in città. Insieme a Shrek e Fiona ci sarannno i loro tre figli: Felicia sarà interpretata da Zendaya, mentre Marcello Hernández, cpmico del programma Saturday Night Live, e Skyler Gisondo, del film Superman, daranno voce ai figli della coppia di orchi, Fergus e Farkle.

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