Video
Fatti

Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto duramente alle parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in una chiamata con un giornalista del programma L’aria che tira di La7 ha detto: «Mi ha implorato di fare una foto con lei». E ha aggiunto: «Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!». Poi ha aggiunto che «probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle». Lo scambio tra i due sarebbe avvenuto durante la riunione del G7 in Francia. Immediata è arrivata la replica di Meloni. «Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate». E poi ha aggiunto duramente: «Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'occidente, con i nemici degli Usa, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai».

Italia

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

Italia

Caporalato, Schlein: «Si accenda un faro sullo sfruttamento del lavoro»

Italia

2 giugno, Mattarella a "I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum"

 
 

Mondo

Mondo

Macron su Netanyahu: “Alimenta violenza tra popoli nella regione”

Mondo

Mosca, in fiamme una raffineria di petrolio dopo un attacco ucraino

Mondo

Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles

Mondo

Il Papa: "Finisca la guerra in Ucraina, tante vittime innocenti"

Mondo

Kiev, le immagini aeree della cattedrale patrimonio Unesco dopo l'attacco russo

Mondo

Il nome del presidente Usa Trump rimosso dal Kennedy Center

Mondo

Romania, ad Adrian Vestea l'incarico di formare un nuovo governo

Mondo

Papa Leone XIV: “La vita si gioca in squadra, non è una corsa solitaria”

Mondo

Usa, diffusi al Dm Congresso documenti e immagini sul caso Epstein

Mondo

Trump: "Siamo nelle fasi finali per raggiungere accordo di pace in Medio Oriente"

Mondo

A Pyongyang il summit tra Kim e Xi, calorosa accoglienza per il leader cinese

Mondo

Papa Leone XIV: "Preoccupa riarmo presentato come inevitabile"

 
 

Fatti

Fatti

Maturità, gli studenti del classico: "Ci aspettavamo Quintiliano, meglio di Tacito"

Fatti

"Le persone vengono prima delle frontiere": viaggio verso i Cpr in Albania con Amnesty e Laika

Fatti

"Shrek 5", arriva il teaser (tra le polemiche)

Fatti

Ddl caccia, Lav in presidio davanti al Pantheon

Fatti

Corteo movimenti, bruciati ruspa e carro armato di cartone davanti al Mit

Fatti

A Roma il contro-corteo anti Remigrazione: "I fascisti non sono ben accetti"

Fatti

Il trailer de "Il prigioniero" di Alejandro Amenábar

Fatti

"Disclosure Day", l'ultimo film di Spielberg

Fatti

Sofia Goggia è diventata dottoressa in Scienze Politiche con 110 e lode

Fatti

Sinner in day hospital a Milano per accertamenti

Fatti

Il Papa sulla tragedia dei migranti: "Dignità umana non può restare astratta"

Fatti

L'appello dei genitori di Centrone, trattenuto in Libia: "Riportate a casa nostro figlio"

 
 