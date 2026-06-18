Video

Fatti

Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto duramente alle parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in una chiamata con un giornalista del programma L’aria che tira di La7 ha detto: «Mi ha implorato di fare una foto con lei». E ha aggiunto: «Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!». Poi ha aggiunto che «probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle». Lo scambio tra i due sarebbe avvenuto durante la riunione del G7 in Francia. Immediata è arrivata la replica di Meloni. «Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate». E poi ha aggiunto duramente: «Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'occidente, con i nemici degli Usa, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai».