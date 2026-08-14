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Cinque italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani

"Le forze israeliane hanno espulso con la forza alcuni attivisti italiani che erano riusciti a raggiungere tre case dei palestinesi a Qusra, in Cisgiordania", circondate da giorni da dei coloni israeliani. Lo afferma il sindaco di Qusra, Abdul Azim Wadi, citato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa.

"Circa 15 palestinesi, tra cui due bambini, vivono nelle tre case in condizioni umanitarie precarie, con l'accesso ai beni di prima necessità costantemente bloccato", ha aggiunto.

Il Fatto Quotidiano e Repubblica avevano in precedenza riferito che che gli italiani nel villaggio palestinese di Qusra, a sud di Nablus, sono cinque, e hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si tratterebbe di 4 donne e un uomo, secondo i due quotidiani. Ieri, giovedì 13 agosto, l'esercito israeliano era intervenuto per sgomberare i coloni.

Secondo quanto si apprende, gli attivisti stanno bene e ora sono in un villaggio nelle vicinanze.