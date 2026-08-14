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Spin Time, il video con l'intervento dei Vigili del fuoco la notte del 29 luglio

Un incendio tra il 29 e 30 luglio è scoppiato nel palazzo di Spin Time in via Santa croce in Gerusalemme a Roma, di proprietà del fondo di investire sgr. Nella notte tutti i 400 abitanti sono stati fatti uscire dall’edificio. Scatenando una vera e propria crisi umanitaria che sta coinvolgendo tutta la città di Roma. Nel video si vedono i Vigili del Fuoco al secondo piano dello stabile durante il loro intervento. Non sembra essere in corso una vera e propria emergenza, si tolgono i caschi, parlottano tra di loro e sembrano essere in attesa. Le immagini mostrano una situazione di relativa calma che poco coincide con la narrazione della destra e della proprietà secondo cui il palazzo sarebbe inagibile e ci sarebbe da tenere per le condizioni di chi tornerebbe a vivere all'interno tanto da far fallire la trattativa. E sembrano contraddire anche quanto riportato sul verbale dei Vigili del Fuoco in cui è scritto che: "L’evento ha interessato il magazzino al piano terra, locali limitrofi e locali ai piani superiori, con conseguente diffusione di fumi di combustione. A seguito delle operazioni di spegnimento, bonifica e successiva verifica visiva, il personale operante ha riscontrato condizioni di potenziale pericolo e interdetto lo stabile, di concerto con la Polizia di Stato".