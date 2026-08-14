Video

Fatti

Salis: "Ponte Morandi è uno spartiacque nella storia di Genova"

«C’è un prima e un dopo il 14 agosto 2018». La sindaca di Genova Silvia Salis definisce così il crollo del ponte Morandi, «una tragedia che ha segnato uno spartiacque nella storia della città». Lo ha detto a Palazzo Tursi, all’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al crollo, che raccoglie un centinaio di immagini realizzate da una trentina di fotoreporter genovesi. La mostra resterà esposta nel loggiato di Palazzo Tursi e sarà poi trasferita nelle sale del Memoriale. Salis ha ricordato il dovere delle istituzioni di «tenere viva la memoria» e di continuare a chiedere verità e giustizia. Un compito che, ha sottolineato, riguarda anche il giornalismo: «La memoria, per restare viva e pungente, ha bisogno di voci ostinate, che non si stanchino di raccontare».