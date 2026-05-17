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Dal 1963 le donne accedono a tutte le cariche pubbliche
Una delle conquiste femminili alla mostra "Le donne della Repubblica"
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Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"
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Vigilanza Rai, Giachetti: "Mio gesto estremo? Clima democratico preoccupante"
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Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"
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Bianchi a Mattarella: "Secondo me anche lei si diverte alle consultazioni..."
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Mattarella: "Qualcuno cerca di derubricare il Covid a leggera influenza"
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Caso Visibilia, l'ex socio Zeno: "Santanchè falsificò i bilanci"
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Valditara: «Ricordo la foto di Piersanti Mattarella assassinato dalle Br»
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Flotilla, presidio davanti al ministero degli Esteri per gli attivisti trattenuti
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Primo Maggio, Schlein: "Il governo si è accorto dell'emergenza salariale"
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Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"
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Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza
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25 aprile, migliaia in corteo a Roma
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Esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti
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A Cuba in migliaia di fronte all'ambasciata Usa per sostegno a Raul Castro
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Rubio: "Rivedere le truppe non è azione punitiva, processo continuerà"
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Trump: "L'uranio arricchito dell'Iran lo avremo noi"
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Flotilla, attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Ben-Gvir li deride
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Xi a Putin: "Cina e Russia hanno costantemente rafforzato fiducia politica reciproca"
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Arsenal campione dopo 22 anni, notte di festa a Londra
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Sparatoria in un centro islamico di San Diego, tre vittime
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Il momento in cui Israele intercetta le barche della Global Sumud Flotilla
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La mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste"
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