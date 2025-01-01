Video

"Il popolo è tornato a farsi sentire". Le voci dalla piazza di Roma per Gaza

Un milione, secondo gli organizzatori. Una manifestazione oceanica al quarto giorno di mobilitazione nella capitale. Per i palestinesi, per la Flotilla, per l'umanità. Una marea pacifica e determinata ha attraversato ancora il centro di Roma il giorno dopo lo sciopero generale. Per continuare a far sentire la propria voce, nelle ore in cui si apre una possibilità di pace con i negoziati in Egitto da lunedì tra Israele e Hamas. Video di Paolo Di Falco