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Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia a Roma

"Ho visto e conosciuto una realtà terribile, il carcere è una vergogna per la Repubblica, una offesa per come tratta la gente e che non dà, a chi se la merita, una possibilità di cambiamento". Ha detto Gianni Alemanno conversando con i giornalisti all'uscita da Rebibbia, dopo aver scontato la sua pena. L'ex sindaco di Roma era stato arrestato nella serata del 31 dicembre2024 dopo esser stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal

"La battaglia per il sovraffollamento non ha colore politico", ha detto. "Non è di destra o di sinistra. È una questione che riguarda la Repubblica italiana. Mi auguro che il Parlamento faccia una legge trasversale sul sovraffollamento. Ne parlerò con Vannacci così come cercherò di parlarne col ministro Nordio".

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