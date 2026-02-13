Video

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito che la nave da guerra statunitense dispiegata nel Golfo potrebbe essere affondata, mentre i colloqui sul nucleare tra i due Paesi sono iniziati. "Sentiamo continuamente che (gli Stati Uniti) hanno inviato una nave da guerra verso l'Iran. Una nave da guerra è certamente un'arma pericolosa, ma ancora più pericolosa è l'arma in grado di affondarla", ha detto Khamenei in un discorso pubblico.

"Non riuscirai a distruggere la Repubblica Islamica", ha aggiunto la Guida suprema iraniana riferendosi a Donald Trump. "Il presidente degli Stati Uniti afferma che il loro esercito è il più forte del mondo, ma a volte l'esercito più forte del mondo può essere colpito così duramente che non riesce a rialzarsi", ha continuato Khameini. "In uno dei suoi recenti discorsi, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che per 47 anni l'America non è riuscita a distruggere la Repubblica islamica. Voglio dirgli: non ci riuscirai nemmeno tu".

Khamenei ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di determinare l'esito dei negoziati tra i due Paesi sul programma nucleare iraniano, che ha descritto come "sbagliato e stupido". "Gli Stati Uniti stanno dicendo: 'Negoziamo sulla vostra energia nucleare e il risultato del negoziato sarà che non avrete questa energia'", ha detto Khamenei durante un incontro a Teheran. "Se davvero devono esserci negoziati, perche' non c'e' sempre spazio per questo, determinarne l'esito in anticipo è un atto sbagliato e stupido", ha affermato.