Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

"A proposito di tracce della nostra immensa creatività, la piccola grande bomboniera di Napoli tornerà splendida com'era prima. Ve lo prometto", ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando dell'incendio che stamani ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli durante il suo intervento nel palazzo del Comune di La Spezia nel corso della cerimonia per l'ingresso di La Spezia nella Rete delle Città Creative Unesco per il Design.

La procura di Napoli ha avviato un'indagine sull'incendio che questa mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia. Il fascicolo è stato aperto per il reato di incendio colposo, a carico di ignoti.

Le fiamme che hanno gravemente danneggiato il teatro Sannazaro di Napoli hanno raggiunto anche 22 unità abitative adiacenti, che sono state prontamente sgomberate dai vigili del fuoco. In totale sono state evacuate circa 60 persone. Dal punto di vista sanitario, quattro persone sono state trattate in loco e altre quattro trasportate presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli di Napoli per accertamenti per intossicazione da fumo. Non si registrano feriti.

