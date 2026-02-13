Video
Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Tre persone sono rimaste uccise, compreso l'assalitore, nella sparatoria avvenuta durante una partita di hockey giovanile a Pawtucket, nel Rhode Island. A tracciare il bilancio della sparatoria è stata la capa della polizia locale, Tina Goncalves, parlando ai giornalisti. Goncalves ha anche specificato che altre tre persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche. «Sembra che si sia trattato di un attentato mirato, che potrebbe trattarsi di una lite familiare», ha riferito Goncalves, senza fornire dettagli sul sospettato o sull'età delle vittime, che però sarebbero adulte. La sparatoria è avvenuta alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, una cittadina di 80mila abitanti a pochi chilometri da Providence.

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

 
 

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

 
 

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

Manifestazioni femministe in tutta Italia: "Il ddl Bongiorno è irricevibile"

Ilaria Cucchi pubblica il video della morte di Diarra, ucciso dalla Polfer

Ddl Bongiorno, manifestazione a Roma: "Senza consenso e' stupro"

 
 