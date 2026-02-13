Video

Mondo

Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Tre persone sono rimaste uccise, compreso l'assalitore, nella sparatoria avvenuta durante una partita di hockey giovanile a Pawtucket, nel Rhode Island. A tracciare il bilancio della sparatoria è stata la capa della polizia locale, Tina Goncalves, parlando ai giornalisti. Goncalves ha anche specificato che altre tre persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche. «Sembra che si sia trattato di un attentato mirato, che potrebbe trattarsi di una lite familiare», ha riferito Goncalves, senza fornire dettagli sul sospettato o sull'età delle vittime, che però sarebbero adulte. La sparatoria è avvenuta alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, una cittadina di 80mila abitanti a pochi chilometri da Providence.