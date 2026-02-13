Video

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Nel cuore di Napoli, in via Chiaia, alle prime ore dell'alba è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro di cui è andata distrutta la cupola. Anche i palazzi adiacenti sembrano essere stati danneggiati. Secondo le prime informazioni, alcune persone sono state intossicate e portate in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

«I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno vi sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo», ha detto ai giornalisti Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco, mentre i pompieri sono ancora impegnati all’interno dello stabile. «Rimane poco del teatro», ha aggiunto, precisando che è troppo presto per stabilire le cause del rogo.

Alcuni residenti nel palazzo vicino «li abbiamo sgomberati per sicurezza, altri perché avevano subito danni all’appartamento, in particolare gli appartamenti che sono nella parte alta dell’edificio», spiega.

È arrivata sul posto la direttrice artistica e proprietaria del Teatro, Lara Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte.

