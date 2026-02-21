Video
Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

La Corea del Nord ha rinnovato in modo significativo la leadership del principale organo decisionale del Partito dei Lavoratori, portando a un riassetto dell'e'lite al potere e possibili aggiustamenti nella linea verso la Corea del Sud. Al nono congresso del partito che si è aperto giovedì, il principale organo esecutivo del partito è rimasto, come cinque anni fa, composto da 39 membri.

Tuttavia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa di Stato, la Korean Central News Agency (KCNA), 23 di questi sono stati sostituiti. Con questo rimpasto, il capo di Stato Kim Jong Un ha escluso dall'elite di governo diverse figure storiche legate allo sviluppo del programma nucleare nordcoreano.

Negli ultimi anni la Corea del Nord ha sviluppato missili balistici intercontinentali a combustibile solido più avanzati, ampliato le opzioni tattiche e mostrato progressi nel programma navale, inclusa la quasi completa realizzazione dello scafo di un sottomarino a propulsione nucleare. Progressi tecnologici che potrebbero essere stati favoriti dalla cooperazione con la Russia, a cui Pyongyang ha fornito truppe e materiale bellico per la guerra in Ucraina.

Al congresso è stato presentato anche un nuovo lanciarazzi multiplo da 600 mm definito dai media statali "super-preciso", insieme a investimenti in droni, artiglieria e difese aeree. Forte di questi avanzamenti tecnologici, nel discorso di apertura davanti a 5.000 delegati, Kim ha celebrato i "grandi successi" ottenuti nonostante "sanzioni, calamità naturali e crisi sanitarie globali", sottolineando che nel 2021 il Paese si trovava in condizioni tali da "faticare a mantenere la propria esistenza".

Pur restando uno dei Paesi più poveri dell'Asia (il PIL pro capite era stimato intorno ai 640 dollari nel 2023 secondo le Nazioni unite), l'economia nordcoreana ha registrato una ripresa in anni recenti.

