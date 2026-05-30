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La Marina francese abborda una petroliera proveniente dalla Russia

Tensioni tra Parigi e Mosca dopo che la Marina francese ha intercettato una petroliera russa durante un'operazione condotta nell'Oceano Atlantico a 740 chilometri dalla Bretagna "con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente francese, Emmanuel Macron, pubblicato un messaggio su X. "È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni", ha aggiunto il presidente. Non è la prima volta che la Marina francese ha intercettato in mare una nave russa, si contano altri tre casi precedenti. Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia. "Consideriamo tali azioni illegali, esse rasentano la pirateria internazionale. Non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che vengano compiute nel pieno rispetto del diritto internazionale", ha detto il portavoce della Federazione russa, Dmitry Peskov.