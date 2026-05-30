Video

Mondo

Colombia, vince l’estrema destra. Cepeda contesta il risultato, al ballottaggio il 21 giugno

Contro ogni pronostico, il rappresentante dell'ultradestra colombiana Abelardo De la Espriella si è imposto al primo turno delle presidenziali colombiane e il prossimo 21 giugno andrà al ballottaggio con il candidato della sinistra, Ivan Cepeda. De la Espriella, un avvocato senza alcuna esperienza politica e non vincolato ai partiti tradizionali, ha ottenuto il 43,7% delle preferenze contro il 40,92% del candidato governativo; Cepeda da parte sua ha contestato i risultati, affermando che molti elettori si sono visti spostare di seggio all'ultimo momento e non hanno potuto votare.

In realtà, Cepeda - e il presidente Gustavo Petro - pagano un'astensione piuttosto elevata (l'affluenza si è fermata al 57%) e il clima generale di sfiducia verso i partiti tradizionali: la candidata della destra governativa dell'ex presidente Alvaro Uribe, Paloma Valencia, si è fermata al 6% delle preferenze quando i sondaggi le davano il 14%. Tenuto conto del fatto che Uribe ha già dato il proprio endorsement a De la Espriella, quest'ultimo diventa il favorito per il ballottaggio: nessuno sa esattamente quale sia il suo programma effettivo, al di là di un annunciato avvicinamento agli Stati uniti di Donald Trump, ma a colpire l'elettorato è stata la sua figura di professionista di successo svincolato dalla politica - uno scenario già visto in altri Paesi sudamericani e non solo.

Il risultato è un Paese spaccato che vivrà tre settimane di estrema polarizzazione prima di un mandato presidenziale che - chiunque sia il vincitore - difficilmente riuscirà a sanare le divisioni.

LEGGI L'ARTICOLO