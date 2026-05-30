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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino

I corpi di quattro persone sono stati ritrovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore di carburante lungo il vecchio tracciato della statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di quattro persone di origine pachistana, probabilmente dei lavoratori agricoli. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 13, sono poi arrivati gli agenti della stradale e i carabinieri. Il tratto di strada dove si trova il distributore - sul vecchio tracciato della Statale 106, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico - è stato chiuso per consentire le operazioni degli investigatori.

L'ipotesi, secondo quanto ha appreso Ansa, che sta prendendo corpo tra gli investigatori è che sarebbero stati uccisi. Allo stato comunque non ci sono conferme da parte della Polizia che conduce le indagini e che si limita a parlare di vicenda in itinere e che nessuna pista è esclusa.

Sui corpi delle quattro vittime, visto il loro stato, al momento non è stato possibile verificare se vi fossero segni di colpi d'arma da fuoco, ma lo stato dei luoghi e della vettura al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco sembra fare escludere la pista dell'incidente.

Gli inquirenti sperano di avere un aiuto nelle loro indagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore e nella zona. Nel caso dovesse essere confermata l'ipotesi dell'omicidio, comunque, non verrebbe attribuita alla 'ndrangheta, visto il luogo dove si trovava l'auto. Le cosche, in questa parte di territorio, hanno già usato il fuoco per distruggere i corpi delle loro vittime, ma sempre in campagna, luoghi isolati, e mai in un luogo come un distributore di carburante e su una strada ad alta frequentazione. 

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