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Libano, i soldati israeliani presidiano il castello crociato di Beaufort

I media libanesi documentano la chiusura delle scuole e la fuga dei civili da Dahiyeh, sobborgo meridionale di Beirut e roccaforte di Hezbollah, dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato raid sulla capitale del Libano. Diversi video pubblicati su L'Orient Le Jour e su altri media arabi mostrano ingorghi di notevole entità sulle strade che conducono fuori dal quartiere, mentre le scuole nei sobborghi meridionali di Beirut sono state chiuse e l'esercito è stato schierato per organizzare l'evacuazione.

Le scuole dei sobborghi meridionali hanno invitato i genitori a venire a prendere i propri figli prima della chiusura, in seguito alle minacce israeliane di ulteriori attacchi sui sobborghi meridionali di Beirut. L'esercito libanese si è schierato agli ingressi dei vari quartieri per organizzare l'evacuazione dei numerosi residenti. Prima questa mattina, il premier Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato in un comunicato congiunto di aver ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di colpire immediatamente Dahiyeh in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.

La scorsa notte, un soldato israeliano è stato ucciso e tre sono rimasti feriti da un drone lanciato da Hezbollah contro un obiettivo nella città di Yohmor, nel sud del Libano, vicino al Castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Intanto, dalle prime ore del giorno, dopo un avviso di evacuazione diramato dalle Idf, sono in corso raid aerei nel Libano meridionale in località e villaggi nelle zone di Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil e Sidone.

Gli attacchi notturni di Israele hanno causato almeno quattro morti nel sud del Paese. Ieri l'aeronautica israeliana ha effettuato 89 raid aerei contro 42 obiettivi nel Libano meridionale. I droni israeliani hanno colpito 18 obiettivi in 14 località. Diciotto località sono state sottoposte a pesanti bombardamenti di artiglieria. L'esercito israeliano ha inoltre distrutto diverse abitazioni in tre località.

Da parte sua, Hezbollah ha condotto 21 attacchi contro assembramenti e posizioni militari situate nei territori libanesi occupati e all'interno di Israele.

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