Video
Mondo

Libano, i soldati israeliani presidiano il castello crociato di Beaufort

I media libanesi documentano la chiusura delle scuole e la fuga dei civili da Dahiyeh, sobborgo meridionale di Beirut e roccaforte di Hezbollah, dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato raid sulla capitale del Libano. Diversi video pubblicati su L'Orient Le Jour e su altri media arabi mostrano ingorghi di notevole entità sulle strade che conducono fuori dal quartiere, mentre le scuole nei sobborghi meridionali di Beirut sono state chiuse e l'esercito è stato schierato per organizzare l'evacuazione.

Le scuole dei sobborghi meridionali hanno invitato i genitori a venire a prendere i propri figli prima della chiusura, in seguito alle minacce israeliane di ulteriori attacchi sui sobborghi meridionali di Beirut. L'esercito libanese si è schierato agli ingressi dei vari quartieri per organizzare l'evacuazione dei numerosi residenti. Prima questa mattina, il premier Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato in un comunicato congiunto di aver ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di colpire immediatamente Dahiyeh in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.

La scorsa notte, un soldato israeliano è stato ucciso e tre sono rimasti feriti da un drone lanciato da Hezbollah contro un obiettivo nella città di Yohmor, nel sud del Libano, vicino al Castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Intanto, dalle prime ore del giorno, dopo un avviso di evacuazione diramato dalle Idf, sono in corso raid aerei nel Libano meridionale in località e villaggi nelle zone di Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil e Sidone.

Gli attacchi notturni di Israele hanno causato almeno quattro morti nel sud del Paese. Ieri l'aeronautica israeliana ha effettuato 89 raid aerei contro 42 obiettivi nel Libano meridionale. I droni israeliani hanno colpito 18 obiettivi in 14 località. Diciotto località sono state sottoposte a pesanti bombardamenti di artiglieria. L'esercito israeliano ha inoltre distrutto diverse abitazioni in tre località.

Da parte sua, Hezbollah ha condotto 21 attacchi contro assembramenti e posizioni militari situate nei territori libanesi occupati e all'interno di Israele.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Scala, il neo-direttore Chung: "Da ottobre saro' schiavo dell'orchestra"

Italia

Scoperta targa in memoria di Giacomo Matteotti sul suo scranno alla Camera

Italia

Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"

Italia

Vigilanza Rai, Giachetti: "Mio gesto estremo? Clima democratico preoccupante"

Italia

Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"

Italia

Bianchi a Mattarella: "Secondo me anche lei si diverte alle consultazioni..."

Italia

Mattarella: "Qualcuno cerca di derubricare il Covid a leggera influenza"

Italia

Caso Visibilia, l'ex socio Zeno: "Santanchè falsificò i bilanci"

Italia

Valditara: «Ricordo la foto di Piersanti Mattarella assassinato dalle Br»

Italia

Flotilla, presidio davanti al ministero degli Esteri per gli attivisti trattenuti

Italia

Primo Maggio, Schlein: "Il governo si è accorto dell'emergenza salariale"

Italia

Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"

 
 

Mondo

Mondo

Siria, esonda l'Eufrate: allagati campi e case

Mondo

Il Psg all'Eliseo con la Champions, la rabbia di Macron per gli incidenti durante la festa a Parigi

Mondo

Colombia, vince l’estrema destra. Cepeda contesta il risultato, al ballottaggio il 21 giugno

Mondo

Libano, Netanyahu ordina attacco a Beirut per colpire "obiettivi di Hezbollah"

Mondo

Libano, sul castello di Beaufort sventola la bandiera israeliana

Mondo

Champions League, 780 arresti in Francia durante i festeggiamenti

Mondo

Champions League, invasione dei tifosi a Parigi. Scontri con la polizia

Mondo

Champions League, i negozi sugli Champs Elysees si blindano

Mondo

Laos, cinque sopravvissuti nella grotta allagata. Si cercano due dispersi

Mondo

Libano, continuano gli attacchi israeliani nel sud del paese

Mondo

Danimarca, la carcassa della megattera Timmy trascinata a riva sull'isola di Anholt

Mondo

Spagna, alla festa delle Forze armate la bandiera cade davanti al re

 
 

Fatti

Fatti

Giro d'Italia, Roma: la partenza dell'ultima tappa

Fatti

Autostrada del Brennero chiusa per manifestazione ambientalista

Fatti

Flotilla, un attivista rientrato dalla Libia: "Ora liberino i nostri compagni"

Fatti

Scontri tra ultra' a Torino prima del derby

Fatti

Cannes, Palma d'oro Fjord del regista romeno Cristian Mungiu

Fatti

Flotilla, rientrati a Roma altri 6 attivisti: "Un'escalation di violenza pura che non ci aspettavamo"

Fatti

Il Papa ad Acerra: "Qui un concentrato mortale di interessi oscuri"

Fatti

Cannes, Palma Queer a "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

Fatti

La mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste"

Fatti

Torna la docuserie "I Ragazzi delle Scorte" con due nuovi episodi

Fatti

Il trailer di Il diario di una cameriera di Radu Jude

Fatti

La prima clip di "Coward" di Lukas Dhont

 
 