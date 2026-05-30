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Siria, esonda l'Eufrate: allagati campi e case

È emergenza climatica in Siria dopo che l'Eufrate è esondato nelle province orientali di Deir Ezzor e Raqqa. L'evento ha messo fuori servizio decine di impianti idrici e allagato migliaia di terreni agricoli. Il presidente della Siria Ahmed al Sharaa ha visitato ieri l'area con alcuni membri del suo governo per cercare di capire come mitigare i danni e per coordinare i soccoorsi. Il governatore di Deir Ezzor, Ziad al Ayesh, ha riferito che è stato attivato un comitato di risposta alle emergenze con una sala operativa attiva 24 ore su 24 per monitorare tutti gli sviluppi. Diverse aree sono state evacuate a scopro precauzionale e per la popolazione sfollata sono stati messi a disposizione dei rifugi temporanei. Il ministero dell'Energia ha fatto sapere che i soccorsi eseguit insieme alle autorità turche hanno avuto i primi effetti positivi riducendo le inondazioni. Lo stesso dicastero ha fatto sapere che la graduale riduzione dei flussi d'acqua proseguirà nei prossimi giorni, contribuendo a un graduale abbassamento dei livelli idrici e al ritorno alla normalità.