La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

"Oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole", ha detto la premier Giorgia Meloni dopo la condanna del tribunale di Palermo nei confronti dello stato italiano "a risarcire con 76.000 euro, sempre degli italiani, la Ong proprietaria della nave (Sea Watch, ndr) capitanata da Carola Rackete perché dopo lo speronamento" di una motovedetta della Guardia di Finanza nel 2019 l'imbarcazione di Sea Watch "era stata giustamente trattenuta e posta sotto sequestro". La presidente del Consiglio lancia poi l'ennesimo attacco contro i giudici sul tema migratorio: Allora la mia domanda è: ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge? E l'altra domanda che mi faccio è: qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito al Governo provare a contrastare l'immigrazione illegale di massa?