Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Sarà José Maria Balcazar, ex giudice di 83 anni, a guidare il Perù fino all'insediamento del nuovo governo, frutto delle elezioni generali del 12 aprile. Balcazar, esponente del partito di sinistra Perù Libre, è stato eletto presidente del Parlamento, assumendo così - in base alla normativa nazionale -, l'interim di presidente del Perù.

La nomina segue le dimissioni del lunedì scorso da José Jerì, divenuto presidente "ad interim" ad ottobre 2025, sfiduciato per le polemiche legate a incontri non rivelati ai media con imprenditori cinesi coinvolti in appalti pubblici. Balcazar, che manterrà l'incarico fino al 28 luglio del 2026, ha vinto una contesa cui si erano iscritti quattro parlamentari, due conservatori e due progressisti: superato il primo turno, ha vinto il ballottaggio contro Maria del Carmen Alva (del partito centrista Azione popolare, gia' presidente del Parlamento tra il 2021 e il 2022), con 64 voti contro 46.

Il nuovo titolare dell'esecutivo, il nono negli ultimi dieci anni, era ritenuto sfavorito dai media, considerata la scarsa base parlamentare: il suo partito di riferimento è la forza marxista che nel 2021 ha espresso il presidente Pedro Castillo (oggi agli arresti per un tentato colpo di Stato).

