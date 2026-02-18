Video

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Il mondo ha "urgentemente" bisogno di regolamentare l'intelligenza artificiale. Lo ha dichiarato Sam Altman, a capo di OpenAI, il produttore di ChatGPT, all'AI Impact Summit di Nuova Delhi. Secondo Altman, potrebbe essere istituita un'organizzazione per coordinare questi sforzi, simile all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

"Per fare un esempio lampante, ci saranno biomodelli open source estremamente efficaci che potrebbero aiutare le persone a creare nuovi agenti patogeni", ha affermato Altman nel suo intervento, "abbiamo bisogno di un approccio a livello sociale su come difenderci da questo". "La democratizzazione dell'IA è il modo migliore per garantire la prosperità dell'umanità", ha affermato Altman, aggiungendo che "la centralizzazione di questa tecnologia in un'unica azienda o paese potrebbe portare alla rovina".

"Questo non significa che non avremo bisogno di alcuna regolamentazione o garanzia", ha aggiunto il Ceo, "ovviamente lo facciamo, con urgenza, come abbiamo fatto per altre tecnologie potenti". "I prossimi anni metteranno alla prova la società globale, poiché questa tecnologia continua a migliorare a un ritmo rapido. Possiamo scegliere di dare potere alle persone o di concentrare il potere", ha concluso Altman.