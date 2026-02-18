Video
Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

"È stata un'emozione grandissima perché ci hanno lavorato, perché sapevamo che era possibile. Quando poi effettivamente si è avverata questa medaglia è stata una grande emozione. Li ho seguiti come mentore, come accompagnatrice, un po' come mascotte della nostra squadra per mettere a disposizione tutta la mia esperienza, tutta la mia energia così che loro potessero entrare in pista il più tranquilli possibile". Lo ha dichiarato Carolina Kostner, ex pattinatrice oggi ambassador Coni, dopo la vittoria del bronzo dell'Italia nel team event di pattinaggio, intervenuta a Casa Italia alla Triennale a Milano.

"Sappiamo che ad un'Olimpiade può succedere di tutto, vederli riuscire a gareggiare forti, fiduciosi, uniti è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere, poter festeggiare insieme a loro mi rende molto felice".

 "Sono certa" che Malinin "si riprenderà" e "ci farà vedere quello che davvero sa fare: sappiamo tutti che è un atleta fantastico", ha aggiunto a proposito di Ilia Malinin, il pattinatore statunitense re dei salti quadrupli che è stato protagonista di una prova opaca, condita da errori e scivolate. "Sicuramente per Malinin è stata tosta, a me è successo più volte, e ricordo che in quei momenti lì sarei voluta sparire dentro al ghiaccio", sottolinea. "Nel momento della tempesta è sempre difficile vedere la luce del sole, ma sappiamo che nella vita il sole torna", conclude.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

 
 

Mondo

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

Mondo

Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Mondo

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

Mondo

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Mondo

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Mondo

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Mondo

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Mondo

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Mondo

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

 
 

Fatti

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Fatti

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Fatti

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Fatti

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Fatti

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Fatti

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

Fatti

Manifestazioni femministe in tutta Italia: "Il ddl Bongiorno è irricevibile"

 
 