Video

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

"È stata un'emozione grandissima perché ci hanno lavorato, perché sapevamo che era possibile. Quando poi effettivamente si è avverata questa medaglia è stata una grande emozione. Li ho seguiti come mentore, come accompagnatrice, un po' come mascotte della nostra squadra per mettere a disposizione tutta la mia esperienza, tutta la mia energia così che loro potessero entrare in pista il più tranquilli possibile". Lo ha dichiarato Carolina Kostner, ex pattinatrice oggi ambassador Coni, dopo la vittoria del bronzo dell'Italia nel team event di pattinaggio, intervenuta a Casa Italia alla Triennale a Milano.

"Sappiamo che ad un'Olimpiade può succedere di tutto, vederli riuscire a gareggiare forti, fiduciosi, uniti è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere, poter festeggiare insieme a loro mi rende molto felice".

"Sono certa" che Malinin "si riprenderà" e "ci farà vedere quello che davvero sa fare: sappiamo tutti che è un atleta fantastico", ha aggiunto a proposito di Ilia Malinin, il pattinatore statunitense re dei salti quadrupli che è stato protagonista di una prova opaca, condita da errori e scivolate. "Sicuramente per Malinin è stata tosta, a me è successo più volte, e ricordo che in quei momenti lì sarei voluta sparire dentro al ghiaccio", sottolinea. "Nel momento della tempesta è sempre difficile vedere la luce del sole, ma sappiamo che nella vita il sole torna", conclude.

LEGGI L'ARTICOLO