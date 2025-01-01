Video

Fatti

Ranucci: "L'esplosione un avvertimento? Forse riguarda qualche inchiesta futura"

"Se deve essere letto come un avvertimento, e questo secondo me lo è stato, forse riguarda qualche inchiesta futura che, però, si riallaccia con altre del passato". Il giornalista Sigfrido Ranucci, dopo aver incontrato la procura di Roma, si è soffermato a parlare con i colleghi presenti raccontando come lo scenario legato alla destra eversiva, protagonista di tante inchieste firmate dalla trasmissione Report, sia stato uno dei primi a essere stato esplorato insieme agli inquirenti che stanno indagando sugli ordigni che hanno fatto esplodere la sua auto e quella della figlia nella sera del 16 ottobre.