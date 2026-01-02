Video

Acca Larentia, l'aggressione dei quattro militanti di Gioventù nazionale

Ecco le immagini che documentano l'aggressione di quattro militanti di Gioventù Nazionale su via Tuscolana, la notte prima della commemorazione di Acca Larentia. La storica sede dell'Msi si trova a un chilometro di distanza. Secondo quanto riferito dalle vittime, l'episodio è avvenuto durante l'affissione di manifesti che promuovevano la commemorazione del 7 gennaio per i tre militanti del Fronte della gioventù uccisi nel 1978. Secondo Gioventù nazionale l'aggressione sarebbe avvenuta per mano di attivisti di sinistra. Un’informativa sull’aggressione, come anticipato da Domani, è stata inviata mercoledì sera in procura. Probabilmente sarà aperto un fascicolo d’indagine per lesioni aggravate. Un altro fascicolo potrebbe venire aperto sulla liturgia del presente, andata in scena come ogni anno, alla presenza di un migliaio di neofascisti - L'articolo