Fatti

Acca Larentia, Mollicone: "Condannare il rito del presente? Documentatevi sul saluto romano e su quello comunista"

Nel quartiere tuscolano, la mattina del 7 gennaio 2026 si è svolta la consueta cerimonia stituzionale per ricordare i tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978. Sui muri che conducono a via Acca Larentia, manifesti che invitano a partecipare alla liturgia del "presente". Gli esponenti del governo che partecipano alla commemorazione prendono le distanze dall'appuntamento del pomeriggio? "Siamo qui da 40 anni, abbiamo scelto di venire la mattina come Fratelli d'Italia proprio per farla nella maniera che riteniamo giusta", risponde il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "Non c'è nessuna possibilità di sovrapporre, se non volete farlo voi giornalisti in maniera surrettizia e scorretta, la nostra silenziosa testimonianza di cordoglio, il nostro dolore con altre manifestazioni di cui rispondono quelli che le fanno". Presente anche il meloniano Federico Mollicone: "Io non condanno e non condivido niente perché non mi riguarda. Sono qui per commemorare tre vittime del terrorismo". E chiosa: "Siete degli analfabeti, vi dovete documentare sul saluto romano e sul saluto comunista".

Intervista di Enrica Riera

Video di Lorenzo Sassi

