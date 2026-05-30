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Ucraina, incendi a Kiev dopo l'attacco russo: le vittime salgono a 21

Sono almeno 21 le persone uccise e oltre cento quelle rimaste ferite nell'ultimo attacco aereo notturno dell'esercito russo contro l'Ucraina. Oltre 600 droni e 70 missili balisitici sono stati lanciati contro le città ucraine prendendo di mira anche diversi centri di produzione di arsenale bellico e un centro di addestramento. "I bombardamenti russi massicci che colpiscono la popolazione civile e le infrastrutture dimostrano, ancora una volta, il totale disprezzo di Mosca per gli sforzi volti a raggiungere la pace". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri francese in seguito ai nuovi raid di Mosca sull'Ucraina, che hanno causato almeno 18 morti fra Dnipro e Kiev. "Questi attacchi cinici violano ancora una volta il diritto internazionale umanitario", ha aggiunto il ministero, accusando il Cremlino di voler prolungare la guerra. Il Capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito che verrà estesa la zona di evacuazione obbligatoria nell'oblast. "Dobbiamo trasferire 7.157 persone in insediamenti più sicuri, tra cui 1.702 bambini e 311 persone con mobilità ridotta", ha detto il funzionario. Syniehubov ha aggiunto che i percorsi logistici sono già stati approvati e definiti.