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Tornado si abbatte su Roma: alberi caduti e auto danneggiate

Allagamenti, alberi caduti e un tornado, intorno alle 9 del mattino, che ha spaventato i residenti del quartiere Conca d'Oro a Roma. Stamattina la Capitale si è svegliata nella morsa del maltempo, con forti piogge e raffiche di vento che hanno interessato in particolare i quartieri a Nord della città. I vigili del fuoco, già dalle 8, sono stati impegnati in decine di interventi, per lo più tra i quartieri: Prati, Montesacro, Talenti e Conca d'Oro.

La maggior parte delle segnalazioni hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti e caduti su sedi stradali. La tromba d'aria che si è abbattuta sul quadrante di Conca d'Oro, immortalata in alcuni video diffusi dai residenti sui social network che mostrano tettoie in legno sradicate, tende da esterni notevolmente danneggiate e negozi allagati. Il mercato di Via Val di Sangro è stato temporaneamente chiuso a causa delle condizioni meteorologiche e dei rischi per la sicurezza.

Inoltre, il maltempo ha causato pesanti ripercussioni anche sulla viabilità, con traffico in tilt nelle zone di via Salaria, via dei Prati Fiscali e via Conca d'Oro. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo, nel fare il resoconto dei disagi segnalati dai cittadini, ha spiegato: "Al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali appaiono gravi. Chiedo un monitoraggio straordinario delle alberature presenti all'interno dei plessi scolastici e nelle aree pubbliche del quadrante compreso tra via Val Maggia, via Val di Sangro, viale Jonio e strade limitrofi, al fine di verificare eventuali situazioni di rischio e garantire la sicurezza dei cittadini. È necessario intervenire con tempestività per valutare i danni causati dal maltempo e programmare le opportune attività di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo del territorio".