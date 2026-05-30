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Fiamme e macerie: le conseguenze dell'attacco russo su Kiev

Sale il numero di morti e feriti, si scava tra le rovine. In totale sono almeno 21 le persone rimaste uccise nel massiccio attacco russo che ha colpito il paese nella notte del 2 giugno. Oltre cento i feriti. L'esercito di Mosca ha scagliato contro l'Ucraina 652 droni e 73 missili. Quaranta missili e 602 droni sono stati abbattuti o intercettati dall’aeronautica di Kiev. Trenta missili balistici, tre missili da crociera e 33 droni d'attacco hanno colpito 38 località. «Un attacco su vasta scala e una dichiarazione assolutamente chiara da parte della Russia: se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi di missili balistici e di altro tipo, questi attacchi continueranno», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha chiesto agli alleati europei più sistemi di difesa aerea. «L'Europa ha bisogno di una propria difesa antimissile affinché questa guerra possa finalmente finire. E l'assistenza degli Stati Uniti nella fornitura di missili per i sistemi Patriot è assolutamente necessaria», ha aggiunto il presidente.