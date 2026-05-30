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Ebola, proteste in Kenya contro la costruzione di un centro di quarantena per cittadini Usa

Due persone sono morte in Kenya durante le proteste scaturite contro un centro di quarantena che gli Stati Uniti volevano realizzare per i cittadini americani nella base aerea di Laikipia. La struttura, appoggiata dal presidente William Ruto, doveva essere aperta la scorsa settimana per mettere in isolamento gli americani in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un grave focolaio di Ebola che ha causato centinaia di morti. Il centro, a circa 200 chilometri (125 miglia) dalla capitale Nairobi, avrebbe avuto 50 posti letto di isolamento e sarebbe stato gestito dal personale medico statunitense. Il piano ha però suscitato una tale indignazione che ieri sono scoppiate proteste anche violente vicino alla struttura. La polizia ha represso la manifestazione lanciando gas lacrimogeni per disperdere i cittadini. Secondo i testimoni, un ragazzo di 27 anni è stato "colpito e ucciso" durante i disordini ed è "morto sul posto". La seconda vittima non sarebbe stata ancora identificata.