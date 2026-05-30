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Le Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica

Le frecce tricolori hanno sorvolato l'Altare della Patria in occasione degli ottan'tanni della Festa della Repubblica. Questa mattina il capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d'alloro davanti al sacello del Milite Ignoto prima del passaggio delle frecce tricolori. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Dopodiché è iniziata la consueta parata militare dei vari corpi dello stato. Quest'anno sono 5.500 le donne e gli uomini delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati e non dello Stato che hanno sfilato ai Fori Imperiali di Roma. Alla cerimonia sono presenti 250 sindaci provenienti da tutta Italia, oltre che 165 mezzi e il sorvolo di 20 elicotteri. «Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano», questo il messaggio per il 2 giugno del presidente Mattarella.