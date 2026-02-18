Video

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Dalle note di 'Ymca' in chiusura a quelle di 'Gloria' di Umberto Tozzi, nella versione dell'artista americana Laura Branigan, in occasione della foto di rito, ieri al Peace Institute di Washington è andato in scena lo show di Donald Trump in occasione della riunione del Board of Pieace per Gaza. "Vi piace la musica? È buona musica", ha commentato il presidente Usa con i capi di stato e di governo che erano presenti all'evento. Sono circa 45 i paesi che finora hanno accettato l'invito a entrare nel Board. Altri, invece, aderiranno come osservatori e tra questi c'è anche l'Italia, che per la cerimonia inaugurale negli Usa ha inviato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Vaticano e la Cina hanno espresso dubbi sull'organismo, sottolineando come pericolo principale la sostituzione delle Nazioni unite. Organizzazioni internazionali ed esperti, invece, criticano l'approccio neocoloniale e predatorio del BoP che, di fatto, esclude i palestinesi. Il Board si occuperà della governance futura di Gaza: dalla ricostruzione alla creazione di una forza di sicurezza internazionale composta da cinquemila soldati di peacekeeping.