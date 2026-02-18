Video
Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Dalle note di 'Ymca' in chiusura a quelle di 'Gloria' di Umberto Tozzi, nella versione dell'artista americana Laura Branigan, in occasione della foto di rito, ieri al Peace Institute di Washington è andato in scena lo show di Donald Trump in occasione della riunione del Board of Pieace per Gaza. "Vi piace la musica? È buona musica", ha commentato il presidente Usa con i capi di stato e di governo che erano presenti all'evento. Sono circa 45 i paesi che finora hanno accettato l'invito a entrare nel Board. Altri, invece, aderiranno come osservatori e tra questi c'è anche l'Italia, che per la cerimonia inaugurale negli Usa ha inviato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Vaticano e la Cina hanno espresso dubbi sull'organismo, sottolineando come pericolo principale la sostituzione delle Nazioni unite. Organizzazioni internazionali ed esperti, invece, criticano l'approccio neocoloniale e predatorio del BoP che, di fatto, esclude i palestinesi. Il Board si occuperà della governance futura di Gaza: dalla ricostruzione alla creazione di una forza di sicurezza internazionale composta da cinquemila soldati di peacekeeping.

Italia

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

 
 

Mondo

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

Mondo

Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Mondo

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

Mondo

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Mondo

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Mondo

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Mondo

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

 
 

Fatti

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Fatti

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Fatti

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Fatti

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Fatti

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Fatti

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

 
 