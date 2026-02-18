Video

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Alla prima riunione del Board of peace, il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che «entro dieci giorni» ci saranno novità sul fronte iraniano. «Accordo o brutte cose, entro dieci giorni sapremo», ha detto.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che cita fonti informate, l'attacco all'inizio sarebbe limitato, per costringere Teheran a trattare e accettare le richieste statunitensi nell'accordo sul nucleare.

L'attacco avrebbe come obiettivi siti militari o del governo. Se Trump approverà una operazione militare di questo tipo, i raid potranno iniziare nel giro di qualche giorno. Se poi Teheran continuerà a respingere la richiesta della Casa Bianca per lo stop al programma di arricchimento dell'uranio, gli Stati Uniti estenderanno la portata degli attacchi, per includere obiettivi del regime, con il possibile scopo di destituirlo.

Nella regione sono state accumulate navi e aerei: la Uss Ford per fare da scudo a Israele, decine di caccia, rifornitori e altre unità della Marina. L'obiettivo degli Stati Uniti è completare entro metà marzo il dispiegamento di truppe e mezzi militari in Medio Oriente, riporta il Washington Post.

Secondo il quotidiano statunitense, i consiglieri per la sicurezza nazionale di Trump si sono riuniti mercoledì nella Situation Room della Casa bianca per discutere della situazione iraniana. Il rafforzamento militare nella regione sarebbe anche inteso a mostrare pubblicamente la determinazione degli Stati Uniti.

LEGGI L'ARTICOLO