Video
Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Alla prima riunione del Board of peace, il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che «entro dieci giorni» ci saranno novità sul fronte iraniano. «Accordo o brutte cose, entro dieci giorni sapremo», ha detto.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che cita fonti informate, l'attacco all'inizio sarebbe limitato, per costringere Teheran a trattare e accettare le richieste statunitensi nell'accordo sul nucleare. 

L'attacco avrebbe come obiettivi siti militari o del governo. Se Trump approverà una operazione militare di questo tipo, i raid potranno iniziare nel giro di qualche giorno. Se poi Teheran continuerà a respingere la richiesta della Casa Bianca per lo stop al programma di arricchimento dell'uranio, gli Stati Uniti estenderanno la portata degli attacchi, per includere obiettivi del regime, con il possibile scopo di destituirlo. 

Nella regione sono state accumulate navi e aerei: la Uss Ford per fare da scudo a Israele, decine di caccia, rifornitori e altre unità della Marina. L'obiettivo degli Stati Uniti è completare entro metà marzo il dispiegamento di truppe e mezzi militari in Medio Oriente, riporta il Washington Post. 

Secondo il quotidiano statunitense, i consiglieri per la sicurezza nazionale di Trump si sono riuniti mercoledì nella Situation Room della Casa bianca per discutere della situazione iraniana. Il rafforzamento militare nella regione sarebbe anche inteso a mostrare pubblicamente la determinazione degli Stati Uniti.

LEGGI L'ARTICOLO

 

 

Italia

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

 
 

Mondo

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

Mondo

Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Mondo

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

Mondo

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Mondo

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Mondo

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Mondo

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

 
 

Fatti

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Fatti

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Fatti

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Fatti

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Fatti

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Fatti

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

 
 