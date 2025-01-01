Video

Fatti

Docu-inchiesta - Il mare dentro: viaggio nelle carceri minorili

La docu-inchiesta “Il mare dentro” è un viaggio nelle carceri minorili di Bari, Roma, Milano. I protagonisti sono i responsabili delle aree educative, gli agenti penitenziari, i comandanti, i direttori e poi loro: i ragazzi detenuti. I tatuaggi dei volti dei narcos, gli angeli con il kalashnikov, la voglia di normalità e gli errori di chi ha troppe volte il destino segnato. Ma anche agenti senza formazione, dipendenze ignorate e abusi quotidiani. Nella nostra inchiesta le testimonianze dei volontari che offrono un’alternativa con il lavoro e il racconto di chi sogna di diventare un «bravo ragazzo». Un viaggio anche nelle mancanze del nostro Paese.

Interviste di Nello Trocchia

Editing e regia di Lorenzo Sassi

