Fumettibrutti: "Se dobbiamo strapparci i capelli per l'educazione sessuo-affettiva, non stiamo andando nella direzione giusta"

Ospite del nostro evento a Roma "Il Domani delle donne", l'illustratrice Fumettibrutti ha sottolineato che "molte persone adolescenti non riescono sempre a esternare i loro pensieri, cercano spesso di scappare dallo sguardo dei genitori, può succedere che tu non ti senta di poter parlare con i tuoi. Ma questo non vuol dire che non intorno non ci debba essere un sistema, una società che ti faccia sentire al sicuro. Non siamo più abituati a lavorare insieme su questi argomenti". Sul dibattito sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ha aggiunto: "Se poi dobbiamo combattere e strapparci i capelli per un minimo di educazione sessuo-affettiva, mi pare che non stiamo andando nella direzione giusta".

