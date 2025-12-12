Video

Fatti

Il 2025 di Domani: un impegno che si rinnova

La fine dell’anno è sempre un momento di bilancio. In questi mesi abbiamo raccontato un paese e un mondo complesso, segnati da conflitti, disuguaglianze, diritti messi in discussione e da un clima che spesso rende difficile distinguere i fatti dalla propaganda. Fare informazione indipendente, oggi, significa accettare di essere scomodi. Significa non fermarsi alla superficie, verificare, ricostruire, fare domande anche quando non piacciono. Domani è nato con questa ambizione e continua a portarla avanti ogni giorno. L'anno che sta per iniziare non sarà più semplice di quello che ci lasciamo alle spalle. Anche per questo continueremo a fare il nostro lavoro con lo stesso rigore e la stessa libertà, senza scorciatoie e senza compromessi.

In questo video, il direttore Emiliano Fittipaldi racconta il nostro impegno quotidiano attraverso i (tanti) prodotti in cui decliniamo il nostro giornalismo. E prende un impegno per il futuro.

Video di Lorenzo Sassi