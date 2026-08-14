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Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti

Un vasto incendio sta devastando la provincia di Huesca, nel nord-est della Spagna. Oltre 15mila ettari sono già andati in fumo e 1.021 persone di 18 comuni restano evacuate nell’area di Las Peñas de Riglo. Dopo una notte particolarmente difficile, le squadre sono riuscite a impedire alle fiamme di raggiungere i centri abitati e i due monasteri di San Juan de la Peña, dai quali reliquie e altri beni storici sono stati trasferiti al Museo di Huesca. Sul campo sono impegnati oltre 600 uomini e una trentina di mezzi aerei. I punti più critici restano Botaya e Atarés, mentre il calo delle temperature potrebbe favorire le operazioni, anche se le piogge previste sono state ridimensionate. Un uomo di 28 anni, sospettato di aver provocato l’incendio, è stato posto in custodia cautelare senza cauzione. Interrotte diverse strade e la linea ferroviaria tra Sabiñánigo e Ayerbe