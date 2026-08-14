Video

Fatti

Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus

All’Angelus recitato da Castel Gandolfo, il Papa ha rivolto quindi il pensiero alle popolazioni che soffrono per la guerra, pregando Maria per «quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare». «Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio», ha detto Leone XIV. Il Pontefice ha ricordato anche «i cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione». Infine ha rivolto un pensiero al popolo della Colombia colpito dal terremoto.